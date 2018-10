Am Tag der offenen Tür, am 9. November 2018, gibt es eine gute Gelegenheit, sich über das Ausbildungsangebot an den Schulen der Franziskanerinnen in Zwettl zu informieren. Die Besucher bekommen kompetente und ausführliche Informationen zu den einzelnen Schultypen und die verschiedenen Fachgruppen stellen ihre Unterrichtsinhalte vor. Natürlich werden unsere Gäste auch kulinarisch verwöhnt.

Beim 10. Frühstück bei Franziskanerinnen in Zwettl am Franziskustag, dem 04. Oktober 2018, trafen sich Freunde, Wegbegleiter und Unterstützer der Schulgemeinschaft zu einem gemütlichen Gedankenaustausch . Die Gäste genossen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, das von SchülerInnen und LehrerInnen der Schulen der Franziskaneinnen gespendet und vorbereitet wurde. Der Erlös von mehr als € 500.- wurde an die Organisation "Franz Hilf - Franziskaner für Menschen in Not" übergeben. Danke an alle Spenderinnen und Spender!